Atelier créatif en famille – Mobile Sonore
Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris, 4 juin 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Atelier créatif en famille – Mobile Sonore Dimanche 4 juin, 14h00 Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris 10€ par personne – Sur réservation, pas de matériel à prévoir

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, nous proposons aux plus petit.e.s comme aux plus grand.e.s un atelier autour du thème Les musiques du jardin. Dans cet atelier vous pourrez créer un mobile sonore en jouant avec les formes, les couleurs, la lumière mais aussi avec la magie de l’équilibre pour pouvoir entendre et faire danser votre mobile au grès du vent.

Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris
7, avenue des Quatre Otages
84800 L'Isle sur la Sorgue
L'Isle-sur-la-Sorgue 84800
Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
0490952370
http://www.fondationvilladatris.com
ateliers@fondationvilladatris.com

Dans ce jardin d'une demeure fin 19ème, en bord de Sorgue, arbres et bosquet servent d'écrin à des sculptures contemporaines. Des cheminements traversent le jardin, des magnolias grandiflora, arbres de judée, grenadiers, bambous composent un jardin à l'ambiance calme et reposante.

Entrée libre. En Mai et juin : de 11h à 13h et de 14h à18h du mercredi au samedi. En Juillet-Août : de 10h à 13h et de 14h à 19h sauf les mardis. En Septembre-Octobre : de 11h à 13h et de 14h à 18h. Ouverture sans interruption les dimanches et jours fériés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

© Susanna Lehtinen