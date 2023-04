Visite créative des jardins Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris, 3 juin 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Initiation aquarelle

Les adultes et les adolescent.e.s sont invité.e.s à participer à une découverte des sculptures exposées dans les jardins, suivie d’une initiation à l’aquarelle. Ce moment est une approche de cette technique artistique tout en observant les œuvres. Dans le cadre des Rendez- vous aux jardins vous pourrez les peindre parmi la végétation des jardins de la Villa Datris.

Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris 7, avenue des Quatre Otages 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490952370 http://www.fondationvilladatris.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 95 23 70 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation@fondationvilladatris.com »}] Dans ce jardin d’une demeure fin 19ème, en bord de Sorgue, arbres et bosquet servent d’écrin à des sculptures contemporaines. Des cheminements traversent le jardin, des magnolias grandiflora, arbres de judée, grenadiers, bambous composent un jardin à l’ambiance calme et reposante. Entrée libre. En Mai et juin : de 11h à 13h et de 14h à18h du mercredi au samedi. En Juillet-Août : de 10h à 13h et de 14h à 19h sauf les mardis. En Septembre-Octobre : de 11h à 13h et de 14h à 18h. Ouverture sans interruption les dimanches et jours fériés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

© Perrine Baucher