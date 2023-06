« À ce qu’on est bien quand on est au jardin » : visite-lecture / musique JARDIN DES SAINTS ANGES Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’Évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire « À ce qu’on est bien quand on est au jardin » : visite-lecture / musique JARDIN DES SAINTS ANGES Saint-Clément, 2 juin 2023, Saint-Clément. « À ce qu’on est bien quand on est au jardin » : visite-lecture / musique Vendredi 2 juin, 18h00 JARDIN DES SAINTS ANGES Pensez à prendre un vêtement chaud. Promenade au jardin puis écoute, bien installé, de musique inspirée par les sons du jardin, de textes chuchotés, dits par la Cie Le Théâtre de l’Inattendu, et dialogue d’oiseaux et de sons enregistrés. JARDIN DES SAINTS ANGES 6 rue de la préfecture 71000 MÄCON Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 67 04 79 15 http://www.apc71.weebly.com http://www.maisonsaintsanges.fr/quisommesnous/ la Maison des Saints Anges accueille et loge des personnes âgées, des couples, des jeunes filles.

Présentation de la congrégation

La congrégation des Saints Anges est fondée en 1831 à Lons-le-Saunier (Jura) par Barbe Elise Poux. Dès son arrivée à Mâcon en 1844, la Fondatrice, enseignante de formation, s’installe dans les locaux des Jacobins (site actuel rue de la préfecture) et crée une école destinée aux jeunes filles des milieux aisés. La congrégation des Saints Anges se développe d’abord dans le Jura, berceau de la Fondatrice, pour se répandre jusqu’au Brésil en 1893 où se trouve aujourd’hui la maison mère. Elle compte actuellement une vingtaine d’établissements dont deux en France : Mâcon (Saône et Loire) et Estagel (Pyrénées-Orientales). L’éducation des jeunes reste prioritaire, surtout au Brésil. Leurs activités sont surtout centrées autour de l’accueil, car « Aimer et Servir » est leur devise depuis leur fondation. A Mâcon, la Communauté des Saints Anges est composée de religieuses brésiliennes et une congolaise. transports de proximité 10mn de la gare, parking, aménagements spécifiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

