L’ARBORETUM DE MONTVENDRE : À LA DÉCOUVERTE DES ÉCORCES Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin des Sables Entrée libre, sur réservation, groupe limité

Au sein d’une oasis de verdure, ce jardin méconnu saura vous ravir par la diversité et la richesse de ses plantations. Les arbres présents ont été plantés en raison de l’attrait de leurs écorces. Suivant les espèces, les couleurs, les textures, les formes et les dessins changent. Les jardins des sables, le Pays d’art et d’histoire et une paysagiste s’associent pour vous faire découvrir pas à pas toute la beauté naturelle de cette large palette.

Jardin des Sables Chemin des Sables, 26120 Montvendre, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://artethistoire.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo »}] Jardin paysager privé de 1,2 hectares créé en 1997. Situé en plein champ, il propose des centaines de ligneux à écorces décoratives, à feuillages particuliers, à floraisons étalées, à parfums puissants ou plus subtils, aux fructifications particulières. Ouvert toute l’année sur RV.

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

Jardins des sables © Ville de Montvendre