Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris, le mardi 28 septembre à 16:00

**Atelier de la langue persane et de la calligraphie** —————————————————— ### Une découverte de l’art iranien en passage de la langue persane à l’écriture artistique en Iran ### En présence de nos enseignants: * M. Ramezanali VASHEGHANI FARAHANI * Mme Sonboleh KAMBOUZIA * M. Firouz SHAYESTEH Service Culturel de la R.I. d’Iran en France 6 rue Jean Bart 75006, Paris Tel : 01 45 49 19 20 E-mail : [[cciran.paris@gmail.com](mailto:cciran.paris@gmail.com)](mailto:cciran.paris@gmail.com)

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T16:00:00 2021-09-28T20:00:00

