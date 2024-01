L’or au Jardin Jardin des quatre temps Kutzenhausen, vendredi 31 mai 2024.

L’or au Jardin A l’arrière d’une maison alsacienne de 1731, le jardin propose une promenade entre arbres, vivaces, point d’eau et petits coins de repos sur une superficie de 55 ares. Un aménagement privé, où les pr… 31 mai et 2 juin Jardin des quatre temps Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

A l’arrière d’une maison alsacienne de 1731, le jardin propose une promenade entre arbres, vivaces, point d’eau et petits coins de repos sur une superficie de 55 ares. Un aménagement privé, où les produits chimiques et l’arrosage n’existent plus. Des plants de vivaces sont proposés à la vente.

Jardin des quatre temps 8 rue de Feldbach, Kutzenhausen, Bas-Rhin, Grand Est Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est 07.62.37.09.84 http://www.jardin4temps.com https://www.facebook.com/Jardin4temps/ Une cascade qui égrène son collier de cristal entre des herbes graciles, un nénuphar flottant, irréel au couchant cuivré, un mystérieux cadran solaire qui semble immobiliser le temps, révèlent l’authentique passion des architectes du Jardin des Quatre temps. Le visiteur appréciera l’harmonie qui se dégage des couleurs, des formes et des senteurs. Tous les végétaux sont agencés avec un respect quasi-religieux de la nature. Il est adossé à une ancienne ferme alsacienne qui a conservé tout son caractère, son charme et son identité régionale. Possibilité de se garer sur les trottoirs dans la rue. Les animaux sont autorisés, mais en laisse.

