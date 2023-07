Visite guidée d’un jardin et de son histoire Jardin des Prés-Fichaux Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Visite guidée d’un jardin et de son histoire Jardin des Prés-Fichaux Bourges, 17 septembre 2023, Bourges. Visite guidée d’un jardin et de son histoire Dimanche 17 septembre, 10h00 Jardin des Prés-Fichaux Réunion entrée place Parmentier Visite commentée du jardin Art déco des Prés-Fichaux. Jardin des Prés-Fichaux Avenue de la République 18000 Bourges Bourges 18000 Paris 11e Arrondissement Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 http://www.ville-bourges.fr Le jardin des Près-Fichaux, étendu sur 4,5 hectares a été créé par la Ville de Bourges et son architecte paysagiste de l’époque Paul Margueritat, entre 1923 et 1930 sur l’emplacement d’anciens marais. Ce jardin dit de type « Art déco » est remarquable par son art topiaire (taille de végétaux selon des formes géométriques), ses bassins, fontaines et sculptures ainsi que son important fleurissement en plantes annuelles. Ce jardin « à la française divisé en plusieurs zones thématiques, comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la roseraie, a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1990. parking, bus de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

