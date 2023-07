Rencontres féériques Jardin des Prés-Fichaux Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Rencontres féériques 16 et 17 septembre Jardin des Prés-Fichaux

Ces rencontres féériques, dans le décor des Prés-Fichaux ou l’écrin des marais, vous invitent à une balade dans le temps au travers de contes et légendes du Berry, pour une (re)découverte de ce patrimoine oral puis écrit. Des temps d’écoute des sons de ces espaces permettront de les apprécier autrement que par la vue.

Les contes seront narrés selon des cycles de deux heures mais le public pourra se greffer toutes les demi-heures à la visite en cours.

Jardin des Prés-Fichaux Avenue de la République 18000 Bourges Bourges 18000 Paris 11e Arrondissement Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 http://www.ville-bourges.fr Le jardin des Près-Fichaux, étendu sur 4,5 hectares a été créé par la Ville de Bourges et son architecte paysagiste de l’époque Paul Margueritat, entre 1923 et 1930 sur l’emplacement d’anciens marais. Ce jardin dit de type « Art déco » est remarquable par son art topiaire (taille de végétaux selon des formes géométriques), ses bassins, fontaines et sculptures ainsi que son important fleurissement en plantes annuelles. Ce jardin « à la française divisé en plusieurs zones thématiques, comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la roseraie, a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1990. parking, bus de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Bourges Ville d’art et d’histoire