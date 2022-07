Visite libre Jardin des Prés de Chinault Issoudun Catégories d’évènement: Indre

Issoudun

Visite libre Jardin des Prés de Chinault, 17 septembre 2022, Issoudun. Visite libre 17 et 18 septembre Jardin des Prés de Chinault Visite du jardin d’agrément, du verger, du potager et d’un hectare de parc arboré Jardin des Prés de Chinault Impasse des Prés-de Chinault 36100 Issoudun- Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire Accès par chemin goudronné à partir d’une avenue venant du centre-ville. Possibilié de stationnement.

02 54 21 03 39 Un hectare de parc arboré, jardin d’agrément, pièce d’eau, potager, verger, créés en 1970 sur un ancien marécage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Alain Pitault

Détails Catégories d’évènement: Indre, Issoudun Autres Lieu Jardin des Prés de Chinault Adresse Impasse des Prés-de Chinault 36100 Issoudun- Ville Issoudun lieuville Jardin des Prés de Chinault Issoudun Departement Indre

Jardin des Prés de Chinault Issoudun Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoudun/

Visite libre Jardin des Prés de Chinault 2022-09-17 was last modified: by Visite libre Jardin des Prés de Chinault Jardin des Prés de Chinault 17 septembre 2022 Issoudun Jardin des Prés de Chinault Issoudun

Issoudun Indre