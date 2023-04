Fête de l’Europe à Tours Jardin des Prébendes d’Oé Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Fête de l’Europe à Tours Jardin des Prébendes d’Oé, 14 mai 2023, Tours. Fête de l’Europe à Tours Dimanche 14 mai, 11h30 Jardin des Prébendes d’Oé Événement gratuit Cette année, nous mettons l’accent notamment sur le franco allemand.

Retrouvez-nous de 11h30 à 18h pour de nombreuses animations : Blind test musicaux avec la Charcuterie musicale, Escape game, BurgerOquiz, Tombola, Stands sur la mobilité, Jeux sur l’UE, discussions/débats, expositions, associations binationales et de mobilité internationale etc… Une journée conviviale pour toute la famille ! Possibilité de restauration sur place.

Buvette : boissons et parts de gâteaux à vendre. Retrouvez très prochainement le programme complet de la journée.

Événement gratuit. Nos partenaires institutionnels : Commission européenne, Parlement européen, Région Centre Val de Loire, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Mairie de Tours, Mairie de Saint-Avertin, Mairie de Notre Dame d’Oé.

Nos partenaires associatifs : Icart sur les chemins, la Charcuterie musicale, Association Courteline, YFU, le Bureau d’Information Jeunesse 37, Unis-Cité, Centre culturel Franco allemand de Touraine, Centre culturel Espéranto Touraine, association paroisse orthodoxe roumaine st Nectaire d’Egine et st Martin de Tours, association France Grande-Bretagne en Touraine.

Autres partenaires : ZooParc de Beauval, Family Park, Le Clos Lucé, Château Gaillard, Tours kart indoor, Château de Villandry, Château de l’Islette, Jardin du Plessis Sasnières, Musée du Compagnonnage, Château des Enigmes de Fréteval, Musée de Sologne, Château Royal d’Amboise, Carte Jeune Européenne… Nos réseaux sociaux:

Instagram : maisoneuropetours / https://www.instagram.com/maisoneuropetours/

Facebook : Maison De l’Europe Tours – Europe direct Tours Centre Val de Loire / https://www.facebook.com/maisondeleurope.tours Retrouvez notre événement sur Facebook: https://fb.me/e/uFelMFJZ En cas d’interrogation :

Téléphone : +33 752 04 83 39

Adresse mail : maisoneuropetours@gmail.com Jardin des Prébendes d’Oé Rue Roger Salengro, 37000 Tours Tours 37000 Prébendes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/uFelMFJZ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/maisondeleurope.tours »}, {« link »: « https://fb.me/e/uFelMFJZ »}, {« link »: « mailto:maisoneuropetours@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

