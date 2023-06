Bal Trad’ Sant Joan Toulouse Jardin des Plantes, Toulouse (31) Bal Trad’ Sant Joan Toulouse Jardin des Plantes, Toulouse (31), 24 juin 2023, . Bal Trad’ Sant Joan Toulouse Samedi 24 juin, 20h30 Jardin des Plantes, Toulouse (31) Gratuit Le samedi 24 juin après-midi, retrouvez sur la grande scène de nombreuses associations de quartiers de Toulouse et occitanes, qui proposeront du théâtre, du chant, de la danse, du sport pour faire vivre la Convivéncia et se sentir « Tous Toulousains ». Le samedi, à partir 20H30, vous pourrez participer au grand bal trad’ au son des trois groupes Anem Duo, Platane et Aèdes. source : événement Bal Trad’ Sant Joan Toulouse publié sur AgendaTrad Jardin des Plantes, Toulouse (31) 31, Allées Jules Guesde

