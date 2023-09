Toulouse prend la clef des champs Jardin des Plantes Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Toulouse prend la clef des champs Jardin des Plantes Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse. Toulouse prend la clef des champs Dimanche 8 octobre, 11h00 Jardin des Plantes Entrée libre Ce rendez-vous, qui a lieu aux prémices de l’automne est l’occasion de partir à la découverte des jardins à forte valeur patrimoniale et des espaces naturels de Toulouse. Les animations proposées Ateliers sur la pratique du rempotage et de la réduction des déchets.

Rencontre et échanges avec le service municipal de l’Arbre en ville autour du patrimoine arboré de Toulouse.

Présentation de l’opération de végétalisation citoyenne « Des Fleurs sur mon Mur ».

Le Muséum proposera pour les plus petits des lectures sur le thème de la biodiversité et de la nature en ville de 14 h à 19 h. Jardins et potagers, fruits, légumes et animaux des jardins n’auront plus de secret pour eux.

Ateliers proposés par la direction des jardins et espaces vert avec la participation du Museum et des associations impliquées dans le respect et la valorisation de la nature en ville. Produits du terroir à l’honneur et lectures sur le thème de la biodiversité. De leur côté, les commerçants mettront en lumière des produits du terroir. À la carte : plantes aromatiques, confitures, jus et vinaigre de myrtilles, miels de montagne, produits bio à partir de gingembre et pommes, proposition de légumes bio local. Evénement organisé dans le cadre de Toulouse + Verte dans nos quartiers, en même temps que les journées portes ouvertes aux serres municipales et dans les jardins partagés. Jardin des Plantes Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – arrêt Palais de JusticeBus : ligne 10, arrêt Frizac – ligne 44, arrêt Duméril Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00 jardin des plantes toulouse prend la clé des champs Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin des Plantes Adresse Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Jardin des Plantes Toulouse latitude longitude 43.592779;1.453288

Jardin des Plantes Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/