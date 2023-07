Fête du Grand Fénétra Jardin des Plantes Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Fête du Grand Fénétra
Mardi 11 juillet, 21h00
Jardin des Plantes
Gratuit
Soirée des groupes de Toulouse (spectacle gratuit au Jardin des Plantes) :

1 – Le Poutou de Toulouse

2 – As Violetas

Jardin des Plantes
Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse, France

Métro : ligne B – station Palais de Justice
Tram : ligne T1/T2 – arrêt Palais de Justice
Bus : ligne 10, arrêt Frizac – ligne 44, arrêt Duméril

2023-07-11T21:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

2023-07-11T21:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

