Spectacle-expérience au Jardin des Plantes à 20h30

Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celles des autres.

Autour d’une table ronde, trois comédiens-musiciens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus. On y parle avec tendresse et humour de la mort, des rites et des croyances.

Hiboux est l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir. Et l’avantage d’un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut dire ce qu’on veut !

Depuis près de 20 ans, Les 3 Points de Suspension explorent sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de notre monde contemporain. Hiboux est un spectacle-expérience pour créer ensemble avec humour et dérision des nouvelles relations avec rituels mortuaires et nos fantômes.

Spectacle présenté en partenariat avec ARTO et En Rue Libre.

À partir de 14 ans, jauge de 240 personnes maximum

Lieu de rendez-vous : devant le Muséum

Durée : 1h40 + 20 min de discussion avec le public

De 3 à 12€

Inscription en ligne

Jardin des Plantes Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – arrêt Palais de JusticeBus : ligne 10, arrêt Frizac – ligne 44, arrêt Duméril

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00

Vincent Muteau