Plantations d’automne pour un printemps fleuri Jardin des Plantes – sous la tente Caen, 4 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Choix de plantes vivaces, bulbes, plantation, entretien… Pensez à l’organisation de votre jardin dès maintenant, pour un fleurissement printanier !

Réservation obligatoire au 02 31 30 48 38 ou à conseillershorticoles@caen.fr..

2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 16:00:00. .

Jardin des Plantes – sous la tente

Caen 14000 Calvados Normandie



Choice of perennials, bulbs, planting, maintenance? Think about organizing your garden now, for springtime blooming!

Reservations required on 02 31 30 48 38 or conseillershorticoles@caen.fr.

Elección de plantas vivaces, bulbos, plantación, mantenimiento.. Empiece a pensar ya en cómo organizar su jardín para que esté en plena floración en primavera

Reserva previa en el 02 31 30 48 38 o en conseillershorticoles@caen.fr.

Auswahl von Stauden, Blumenzwiebeln, Pflanzung, Pflege? Denken Sie jetzt an die Gestaltung Ihres Gartens, damit er im Frühling blüht!

Reservierungen sind erforderlich unter 02 31 30 48 38 oder conseillershorticoles@caen.fr.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité