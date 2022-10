TECHNIQUES DE JARDINIER : Taille et entretien des arbustes Jardin des Plantes Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Réservation obligatoire (nombre de place limitée), animation gratuite.

Venez découvrir les différentes techniques de tailles ainsi que les périodes propices. Jardin des Plantes Poitiers, boulevard Chasseigne Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir les différentes techniques de taille ainsi que les périodes propices et apprendre les gestes pour une taille douce et raisonnée.

Vous pouvrez également échanger sur le choix des essences et les techniques de plantation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-19T12:00:00+01:00

