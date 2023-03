Les artisans d’art investissent la serre du jardin des plantes ! Jardin des plantes, 1 avril 2023, Orléans.

Fort de son patrimoine historique et naturel d’exception, le département du Loiret est aussi une terre d’accueil pour un panel très diversifié d’artisans d’art et d’artistes évoluant dans des métiers trop souvent méconnus.

La pérennité de ces savoir-faire est de notre responsabilité, c’est pourquoi la CMA-CVL Loiret, propose à tous les loirétains de participer, le temps d’un week-end, aux Journées Européennes des Métiers d’Art (1er et 2 avril 2023 de 11h à 19h) en découvrant à la serre du jardin des plantes d’Orléans, des hommes et des femmes passionnés par leur métiers, désireux de vous faire entrevoir leur savoir-faire et pourquoi pas susciter des vocations faisant naître la relève de demain…

Cette exposition, ponctuée de démonstration, gratuite et ouverte à tous, vous permettra de découvrir une vingtaine de professionnel.

Jardin des plantes Pl. du Jardin des Plantes, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

