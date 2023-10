Balade-conférence au Jardin des Plantes à Nantes Jardin des Plantes, Nantes Nantes, 8 octobre 2023, Nantes.

Balade-conférence au Jardin des Plantes à Nantes Dimanche 8 octobre, 14h15 Jardin des Plantes, Nantes Sur inscription. 1 pers. 5€ I 2 pers. 8€ I étudiant 2€ I famille (enfant -18 ans) 10€

Notre guide-conférencière vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de la rue Clémenceau, du Jardin des Plantes et de son quartier.

Vous pourrez admirer et mieux connaître les sculptures du jardin, leur auteur, leur histoire parfois mouvementée et leur signification.

Places limitées, inscrivez-vous : contact@afc-nantes.org.

Être à jour de sa cotisation 2023.

Jardin des Plantes, Nantes rue stanislas baudry, nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-10-08T14:15:00+02:00 – 2023-10-08T16:30:00+02:00

