Camélias Attrapez-les tous ! Jardin des Plantes Nantes, lundi 4 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-04 10:30 – 11:45

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

Camélia, attrapez-les tous ! Le Jardin des plantes vous présente avec fierté une des grandes collections de la ville : c’est en 1806, date de création du jardin à son emplacement actuel, le maire de Nantes Ferdinand Favre faisait venir depuis Londres des graines de camélias pour les acclimater en pleine terre. Plus de 200 ans plus tard, la collection a bien grandi, et compte aujourd’hui pas moins de 650 variétés différentes, sur lesquelles un jardinier botaniste veille attentivement. Venez découvrir les variétés de camélias sélectionnées en vous amusant. Le jardin des Plantes propose sa 5ème édition du jeu de piste « Camélia, attrapez-les tous ! » : à l’aide d’un plan et de votre smartphone, suivez les indications du livret et partez à la découverte de cette plante emblématique.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr