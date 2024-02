Les oiseaux chanteurs du Jardin des Plantes de Nantes Jardin des Plantes Nantes, dimanche 25 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-25 08:45 – 11:15

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 8 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Vous connaissez le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot, le Pinson des arbres ou encore l’Accenteur mouchet ? Tous ces oiseaux communs et pourtant peu connus vivent au Jardin des Plantes de Nantes. En explorant la mosaïque d’habitats du jardin, équipés de jumelles, vous observerez de nombreuses espèces d’oiseaux et apprendrez aussi à reconnaître leurs chants.Visitez autrement ce magnifique parc en compagnie d’une guide naturaliste.Durée : 2h30 Tout public, à partir de 6 ans Balade proposée par « Entourée par la nature »

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr