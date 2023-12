Comptage des oiseaux des jardins Jardin des Plantes Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

Comptage des oiseaux des jardins Dimanche 21 janvier 2024, 14h00 Jardin des Plantes gratuit

Bretagne vivante organise les 27 et 28 janvier 2024, l’opération « comptage des oiseaux des jardins » ouverte à tous. Le public est incité à observer les oiseaux de son jardin ou d’un parc proche et de communiquer ses observations auprès de l’association. Le bilan année après année permet de mieux comprendre l’évolution des effectifs des oiseaux communs et de sensibiliser le public et les acteurs locaux à la protection des espèces et de leurs habitats. Cette opération est également réalisée sur l’ensemble du territoire français et dans quelques autres pays européens par divers organismes.

En préalable à cette opération, deux séances d’information et d’initiation à la découverte des oiseaux des jardins sont proposées en partenariat avec la ville de Nantes dans des parcs publics :

– dimanche 21 janvier 2024, au Jardin des plantes à Nantes 14h-17h

– dimanche 21 janvier 2024, au Parc de Procé à Nantes, 14h-17h

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

adobe stock