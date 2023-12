Reconnaître et recenser les oiseaux des jardins – Balade nature Jardin des Plantes Nantes, 14 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-14 09:00 – 10:30

Gratuit : non Tarif spécial Grand comptage des oiseaux des jardins : Adulte 6 €, enfant 4 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles pour la sortie, sur demande.

Les 27 et 28 janvier 2024, le Grand comptage des oiseaux des jardins a lieu. C’est une opération nationale portée par la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle pour recenser les oiseaux. Ce programme de sciences participatives est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, mais que vous voulez vous entraîner sur le terrain avant, cette sortie est faite pour vous. Apprenez à utiliser des jumelles et à reconnaître les oiseaux communs, mâles ou femelles, de manière ludique. Tout public, à partir de 8 ans Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr