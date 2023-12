Noël au Palmarium du Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes, 5 janvier 2024 16:30, Nantes.

2024-01-06

Horaire : 17:30 20:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 40 41 64 09 (entre 13h30 et 17h) – dans la limite des places disponibles.

Création sonore. À la tombée de la nuit, la serre du Palmarium du Jardin des Plantes s’illumine pour une immersion en Jungle guyannaise.Venez découvrir « le chant du palmarium », une création sonore et lumineuse dans la chaleur et l’humidité tropicale de la plus ancienne serre du jardin. Vous pourrez identifier le crapaud buffle, le singe hurleur, ou encore les abeilles mélipones. Proposition du Jardin des Plantes, création sonore de Thomas Cochini à partir des enregistrements de Marc Namblard. du 26 décembre 2023 au 6 janvier 2024 : du mardi au samedi à 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30 Durée : 30 min. Dans le cadre du Voyage en hiver

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/