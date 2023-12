NOËL AU PALMARIUM Jardin des Plantes Nantes, 26 décembre 2023 16:30, Nantes.

NOËL AU PALMARIUM 26 décembre 2023 – 2 février 2024 Jardin des Plantes Gratuit sur inscription obligatoire auprès de l’accueil du Jardin des plantes au 02 40 41 65 09 (accueil téléphonique ouvert tous les jours entre 13h30 et 17h).

Au cœur de l’hiver et pendant les vacances de Noël, voici une idée de sortie « au chaud » à faire en famille : plongez dans l’ambiance tropicale du Palmarium du Jardin des plantes avec ses 80% d’humidité et une température de 25 degrés, un dépaysement assuré en cette saison ! À la tombée de la nuit et alors que le Jardin des plantes ferme habituellement ses portes au public, la serre du Palmarium s’illumine pour une immersion en Jungle Guyannaise ! Venez découvrir la création sonore et lumineuse « le chant du palmarium », et tentez d’identifier les sons du crapaud buffle, du singe hurleur, ou encore des abeilles mélipones…

Datant de 1895, le Palmarium est la plus ancienne serre de la ville. C’est donc l’occasion de la (re)découvrir et d’admirer sa remarquable collection botanique de plantes des forêts tropicales humides adaptées à la vie en sous bois et cultivées par les jardiniers-botanistes municipaux tout au long de l’année : lianes, orchidées, fougères… La diversité de ces plantes très présentes dans les tropiques est ici bien représentée et mise en valeur par la création sonore et visuelle, avec ses trois habitats et climats distincts : la forêt tropicale d’altitude, les zones soumises à mousson et la forêt humide équatoriale.

« Le Chant du Palmarium », une proposition du Jardin des Plantes, création sonore Thomas Cochini à partir des enregistrements de Marc Namblard.

Informations pratiques :

• Durée de la visite : 30 minutes.

• Jauge limitée (19 personnes par créneau de visite).

• Animation tout public : le Palmarium n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.Cette animation est adaptée aux personnes déficients visuels, personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu’aux personnes déficients intellectuels.

• Accès au Palmarium par l’entrée rue Gambetta

• Attention, veiller à bien respecter son créneau de visite et se présenter 5 min avant.

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 65 09 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T17:30:00+01:00 – 2023-12-26T20:30:00+01:00

2024-02-02T18:30:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00