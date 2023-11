Raconte-moi une histoire de rouge-gorge et aidons-les ! – Sortie nature des tout-petits Jardin des Plantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

22 novembre 2023

Horaire : 09:30 10:30

Gratuit : non Tandem adulte-enfant : 8 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Marine, animatrice nature, vous invite dehors avec votre petit de 2 à 4 ans pour vous raconter une histoire et vous faire découvrir la nature ! Écoutez l’histoire du Rouge-gorge et fabriquez un bonbon pour les oiseaux ! Durée : 1h Balade proposée par « Entourée par la nature » Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00
https://nature.metropole.nantes.fr

