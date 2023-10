La potion magique de Crassula Jardin des Plantes Nantes, 23 octobre 2023, Nantes.

La potion magique de Crassula 23 octobre – 5 novembre Jardin des Plantes Animation gratuite, sans inscription.

Jeu de piste familial

« Chaque année, la gentille sorcière Crassula passe l’automne au Jardin des Plantes. Alors qu’elle était gentiment en train de regarder les cactus, un troll lui a jeté un sort et l’a transformée en plante verte ! Crassula connaît bien la recette d’une potion magique qui pourrait la libérer de ce vilain sort, mais comment faire pour trouver tous les ingrédients nécessaires à sa recette alors qu’elle est transformée en plante et ne peut plus bouger ? Peut-être que tu pourrais aider la sorcière à récolter les ingrédients ? »

À l’aide d’un plan du Jardin des plantes, les enfants doivent ramasser des feuilles dans le jardin pour réaliser la fameuse potion magique qui permettra de délivrer Crassula…

Jeu de piste à faire en autonomie dans le jardin à l’aide des instructions fournies à l’accueil du Jardin des plantes.

Jeu gratuit à retirer à l’accueil du Jardin des plantes (partie haute du Jardin)

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-10-23T10:30:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-11-05T10:30:00+01:00 – 2023-11-05T12:00:00+01:00

