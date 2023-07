Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Jardin des Plantes 16 et 17 septembre Jardin des Plantes Sur inscription Le Jardin des plantes de Nantes et les Serres d’agronomie tropicale du Grand Blottereau collectent et reçoivent chaque année un très grand nombre d’espèces végétales. Toutes ces graines transitent par la graineterie, centre névralgique du Jardin, animé par le savoir-faire unique des jardiniers-botanistes.

RDV entrée rue d’Allonville

Sur réservation au 02 40 41 65 09 (durée : 45min).

À partir de 8 ans. Le Dr Ecorchard (1809-1882) fait dessiner les extensions du Jardin des plantes, aménagé au début du 19e siècle par le botaniste Alexandre Hectot. Sous la forme d'un parc paysager, le nouveau jardin, inauguré en 1860, s'inscrit

dans la tradition du jardin botanique du 19e siècle, véritable conservatoire de plantes régionales ou exotiques. Entrées bvd de Stalingrad, rue d’Allonville et rue Stanislas Baudry Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

