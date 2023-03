Le chant du Palmarium Jardin des plantes, 3 juin 2023, Nantes.

Voyage sonore sous les tropiques

On l’approche, on y jette un regard curieux à travers ses carreaux, on rêve d’y pénétrer de nuit à l’abri des regards pour se croire un instant à l’autre bout du monde. Le Palmarium de Nantes impressionne autant qu’il façonne les imaginaires. Véritable patrimoine de la cité des Ducs inauguré en 1896, il constitue aujourd’hui un milieu tropical dédié à la culture de plante épiphyte (orchidées, fougères, broméliacées, aracées ayant la particularité de pousser en s’accrochant sur d’autres plantes).

Fermée au public pour cause de travaux, la serre rouvre ses portes au printemps, enrichie d’une ambiance sonore et musicale réalisée par Thomas Cochini (compositeur du duo nantais Labotanique) à partir de prises de son in situ de l’audio-naturaliste français Marc Namblard.

Le chant du Palmarium est une œuvre sonore immersive, valorisant les espèces de Guyane. Elle donne à entendre une partition du vivant composée tantôt de martèlements de pics à col rouges, de stridulations d’orthoptères, de coassements d’amphibiens ou encore de hurlements de singes alouates ou de bourdonnements d’abeilles mélipones. Une invitation à plonger sous la canopée !

Jardin des plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 65 09 http://www.jardins.nantes.fr https://www.facebook.com/nantes.fr;https://twitter.com/nantesfr Aménagé par le botaniste Antoine Hectot et redessiné par Antoine Noisette, le jardin des plantes se présente sous la forme d’un parc paysager avec plans d’eau, ponts et rocailles. Véritable conservatoire de plantes régionales ou exotiques, il abrite de multiples essences rares (collections d’épiphytes, de cactées et de succulentes). Tramway ligne 1, arrêt Gare SNCF Bus 12, arrêt gare SNCF

