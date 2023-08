Compétition de natation Jardin des plantes Mortain-Bocage, 2 septembre 2023, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

Epreuves par catégories d’âges de 6 à 16 ans, et épreuves à faire en famille : ex. relais parents-enfants. Piscine de Mortain-Bocage..

2023-09-02 09:00:00 fin : 2023-09-02 . .

Jardin des plantes

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



Events by age category from 6 to 16, and family events: e.g. parent-child relay. Mortain-Bocage swimming pool.

Pruebas para categorías de edad de 6 a 16 años, y pruebas familiares: por ejemplo, relevos padres-hijos. Piscina de Mortain-Bocage.

Wettkämpfe nach Altersklassen von 6 bis 16 Jahren und Wettkämpfe, die man mit der ganzen Familie machen kann: z. B. Eltern-Kind-Staffel. Schwimmbad in Mortain-Bocage.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche