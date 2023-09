Prenez part à une visite guidée du Jardin des Plantes de Montpellier Jardin des plantes Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Prenez part à une visite guidée du Jardin des Plantes de Montpellier Samedi 16 septembre, 10h00 Jardin des plantes Gratuit. Inscription sur place.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plusieurs visites guidées thématiques du Jardin des Plantes vous seront proposées par les professeurs, les jardiniers-botanistes et l’association Apis Schola, samedi 16 septembre entre 10h et 18h.

Pour plus d’informations : https://www.umontpellier.fr/agenda

Jardin des plantes Boulevard Henri IV, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie https://www.umontpellier.fr/patrimoine/jardin-des-plantes [{« link »: « https://www.umontpellier.fr/agenda »}] Fondé en 1593 par Henri IV, le plus ancien jardin botanique de France s’étend sur près de 5 hectares au cœur de Montpellier. Rattaché à la Faculté de médecine, cet espace autrefois entièrement dédié à la recherche et à l’enseignement continue d’attirer les chercheurs du monde entier. Le Jardin des Plantes de Montpellier est classé au titre des sites (12 février 1982) et protégé au titre des Monuments Historiques depuis le 3 septembre 1992. Tramway 1 et 4 – arrêt Albert 1er / Cathédrale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

