Visite du jardin des plantes médicinales

Nord Visite du jardin des plantes médicinales Jardin des plantes médicinales Grande-Synthe, 16 septembre 2023, Grande-Synthe. Visite du jardin des plantes médicinales Samedi 16 septembre, 15h00 Jardin des plantes médicinales Gratuit, sur inscription obligatoire Visite guidée du jardin des plantes médicinales et dégustations, vente de produits de l’association (livres…) Visite gratuite mais réservation au 03.28.27.84.10 – nombre de places limité Jardin des plantes médicinales Rue du westhoek – 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 03 28 27 84 10 http://www.ot-grandesynthe.fr/visite-34-jardin-des-plantes-medicinales.html http://andrecaudroncircea.over-blog.com/presentation-du-nouveau-flyer.html [{« type »: « phone », « value »: « 0328278410 »}] « La phytothérapie apporte la joie de soulager ou de guérir par un geste thérapeutique dénué de nuisance » Des visites guidées et commentées par l’Association CIRCEA sont proposées toute l’année. Elles vous permettent de découvrir la variété des plantes médicinales et leurs bienfaits. Entrée gratuite route bus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Grande-Synthe, Nord
Autres
Lieu
Jardin des plantes médicinales
Adresse
Rue du westhoek - 59760 Grande-Synthe
Ville
Grande-Synthe
Departement
Nord

