VISITE DU JARDIN DES PLANTES MÉDICINALES ANDRÉ CAUDRON (FERME DES JÉSUITES) Samedi 30 septembre, 15h00 Jardin des plantes médicinales André Caudron Entrée gratuite sur inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative, places limitées

La Ville entreprend depuis plusieurs années de sensibiliser les habitantes et habitants à la connaissance de la biodiversité et à l’importance de son utilité pour l’Homme et son environnement. Les jardins médicinaux sont des lieux privilégiés pour développer cette connaissance. Ils permettent, à travers des visites guidées et des ateliers, de travailler à la préservation de l’environnement, de découvrir les vertus des plantes et de s’enrichir de techniques médicinales naturelles.

Jardin des plantes médicinales André Caudron rue Quenez, Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Mardyck Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 27 84 10 »}] Le jardin se situe à proximité immédiate de la Ferme des Jésuites. La rue Quenez est accessible depuis la 601. Après le terminal de bus Grande-Synthe Puythouck et la zone commerciale Auchan Grand Littoral, prendre la direction de Gravelines. La rue Quenez se situe sur votre droite, avant d’enjamber le Pont à Roseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00

Sensibilisation aux plantes médicinales Préservation de la biodiversité

Ville de Grande-Synthe