Rendez-vous au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rendez-vous au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Lille, 2 juin 2023, Lille. Rendez-vous au Jardin des Plantes 2 – 4 juin Jardin des Plantes Gratuit Dans le cadre de la 20ème édition des Rendez-vous aux Jardins sur le thème des musiques du jardin, de nombreuses animations vous sont proposées au Jardin des Plantes ! Exposition « Super-espèces des Hauts-de-France » Vendredi 2 juin, samedi 3 juin et dimanche 4 juin, de 11h à 20h Visite libre —– Samedi 3 juin Visites guidées des carrés botaniques 10h-11h et 11h-12h Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Visites guidées des serres de collection 10h-11h et 11h-12h Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Découverte des serres de collection à destination des adolescents 14h Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Visite spectacle « Le jour du Cosmos » 14h, 15h30, 17h Découvrez d’étranges personnages issus de l’imagination de la Cie des Baladins.

Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Conseils et atelier : l’entretien du jardin en été 14h-16h Sans inscription —– Dimanche 4 juin Atelier musique verte 10h Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Visite guidée du Jardin des Plantes 14h30 Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Mon jardin chante ! 16h dans la salle pédagogique Animation sur l’écoute de la richesse sonore du jardin, à partir de 4 ans. Venez tester vos connaissances sur les sons de nos jardins : saurez-vous identifier oiseaux, insectes et autres petites bêtes ?

Inscription obligatoire au 03 62 26 08 28 Jardin des Plantes 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © DICOM Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Jardin des Plantes Adresse 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Jardin des Plantes Lille

Jardin des Plantes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Rendez-vous au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Lille 2023-06-02 was last modified: by Rendez-vous au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Lille Jardin des Plantes Lille 2 juin 2023