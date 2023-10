LE JOUR DU COSMOS JARDIN DES PLANTES Lille, 8 juin 2019, Lille.

LE JOUR DU COSMOS Samedi 8 juin 2019, 16h00 JARDIN DES PLANTES Gratuit, sur inscription

Au coeur du quartier de Moulins à Lille, à peine séparés par un trottoir et un grillage, deux joyaux architecturaux se font face : le Jardin des Plantes de la Ville de Lille et l’Observatoire – Laboratoire d’Astronomie de l’Université de Lille. Ces deux institutions sont méconnues du grand public, bien qu’elles représentent un patrimoine historique et architectural important. Des membres de l’équipe du Jardin des Plantes, de l’Observatoire de l’Université de Lille et de l’association Jonckheere ont souhaité valoriser ce patrimoine et faire connaître leurs savoirs et savoir-faire botaniques et astronomiques.

Pour mener à bien ce projet, ils ont fait appel à l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France. Sur une proposition d’artconnexion, structure de production en art contemporain et médiateur-producteur agréé, ils ont passé commande au duo d’artistes Louise Hervé et Chloé Maillet, dont le travail se situe autour de la narration et des modes de transmission des savoirs.

Pour répondre à cette commande, les artistes ont conçu avec la complicité des commanditaires une performance qu’elles leur ont transmise : un récit composé d’histoires des deux lieux et tirant vers la science-fiction.

Ce récit est raconté à l’occasion d’une fête réunissant le Jardin des Plantes et l’Observatoire, le Jour du Cosmos, et vous emmène de la serre équatoriale à L’observatoire.

2019-06-08T16:00:00+02:00 – 2019-06-08T17:30:00+02:00

