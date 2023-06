Mots pour mômes Jardin des plantes Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Mots pour mômes Jardin des plantes Le Mans, 12 juillet 2023, Le Mans. Mots pour mômes Mercredi 12 juillet, 10h30, 11h15 Jardin des plantes gratuit Lectures animées par la Pérenne Cie

—

Renseignements au 02 43 84 39 43 Jardin des plantes rue de l’éventail, 72000 le mans Le Mans 72000 L’Éventail Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 84 39 43 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:30:00+02:00 – 2023-07-12T11:00:00+02:00

2023-07-12T11:15:00+02:00 – 2023-07-12T11:45:00+02:00 lecture histoire © Ville du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Jardin des plantes Adresse rue de l'éventail, 72000 le mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 4 Age max 10 Lieu Ville Jardin des plantes Le Mans

Jardin des plantes Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/