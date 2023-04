HIBOUX ● Les 3 Points de Suspension Jardin des Plantes de Toulouse, 8 juin 2023, Toulouse.

HIBOUX ● Les 3 Points de Suspension 8 et 9 juin Jardin des Plantes de Toulouse 14 € ● 8 € ● 5 €

Spectacle de plein air

Autour d’une table ronde, trois comédiens-musiciens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus. On y parle avec tendresse et humour de la mort, des rites et des croyances. Hiboux est l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir. Et l’avantage d’un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut dire ce qu’on veut !

Depuis près de 20 ans, Les 3 Points de Suspension explorent sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de notre monde contemporain. Hiboux est un spectacle-expérience pour créer ensemble avec humour et dérision des nouvelles relations avec rituels mortuaires et nos fantômes.

Voir le teaser du spectacle

En complicité avec le Muséum de Toulouse et En rue libre

Jardin des Plantes de Toulouse Allées Frédéric Mistral 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/hiboux-2/ »}] [{« data »: {« author »: « Scu00e8ne Nationale de Bourg-en-Bresse », « cache_age »: 86400, « description »: « Mardi 13 et mercredi 15 septembre au monastu00e8re royal de Brou », « type »: « video », « title »: « Hiboux – Compagnie 3 points de suspension », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/E4naWAmcikM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=E4naWAmcikM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCeDy9MxrRI-DWhFc9k92PKw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=E4naWAmcikM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00

spectacle théâtre

Vincent Muteau