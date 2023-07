« Plongée » au cœur d’un bassin Jardin des Plantes Caen, 23 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Milieu sensible, une simple mare peut abriter une biodiversité étonnante.

Réservation obligatoire au 02-31-30-48-38 ou à conseillershorticoles@caen.fr.

2023-08-23 14:00:00 fin : 2023-08-23 16:00:00. .

Jardin des Plantes Place Blot

Caen 14000 Calvados Normandie



A sensitive environment, a simple pond can be home to astonishing biodiversity.

Reservations essential on 02-31-30-48-38 or conseillershorticoles@caen.fr

En un entorno sensible, un simple estanque puede albergar una biodiversidad asombrosa.

Imprescindible reservar en el 02-31-30-48-38 o en conseillershorticoles@caen.fr

Als sensibles Milieu kann ein einfacher Teich eine erstaunliche Artenvielfalt beherbergen.

Reservierung erforderlich unter 02-31-30-48-38 oder conseillershorticoles@caen.fr

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité