Nez à Nez avec les plantes Jardin des Plantes Caen, 5 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les odeurs végétales attirent les butineurs mais nous pouvons aussi en profiter !

Voyons ensemble les plantes les plus intéressantes et créons nos propres « parfums ».

Réservation obligatoire au 02-31-30-48-38 ou à conseillershorticoles@caen.fr.

2023-08-05 14:00:00 fin : 2023-08-05 16:00:00. .

Jardin des Plantes Place Blot

Caen 14000 Calvados Normandie



Plant scents attract foragers, but we can enjoy them too!

Let’s take a look at the most interesting plants and create our own « perfumes ».

Reservations essential: 02-31-30-48-38 or conseillershorticoles@caen.fr

Los olores de las plantas atraen a los buscadores, ¡pero nosotros también podemos disfrutarlos!

Echemos juntos un vistazo a las plantas más interesantes y creemos nuestros propios « perfumes ».

Imprescindible reservar en el 02-31-30-48-38 o en conseillershorticoles@caen.fr

Pflanzengerüche locken Sammler an, aber auch wir können sie genießen!

Sehen wir uns gemeinsam die interessantesten Pflanzen an und kreieren wir unsere eigenen « Düfte ».

Reservierung erforderlich unter 02-31-30-48-38 oder conseillershorticoles@caen.fr

