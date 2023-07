Des fleurs, des butineurs Jardin des Plantes Caen, 19 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre des jardins d’été, le temps d’une balade, venez découvrir la diversité végétale du jardin des plantes.

Elle fait le bonheur des amateurs de pollen et de nectar…

Réservation obligatoire au 02-31-30-48-38 ou à conseillershorticoles@caen.fr.

2023-07-19 14:00:00 fin : 2023-07-19 15:30:00. .

Jardin des Plantes Place Blot

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the Summer Gardens program, take a stroll and discover the plant diversity of the Jardin des Plantes.

Pollen and nectar lovers will be delighted?

Reservations essential: 02-31-30-48-38 or conseillershorticoles@caen.fr

En el marco de los jardines de verano, dé un paseo y descubra la diversidad de plantas del jardín vegetal.

Los amantes del polen y el néctar estarán encantados?

Es necesario reservar en el 02-31-30-48-38 o en conseillershorticoles@caen.fr

Im Rahmen der Sommergärten können Sie bei einem Spaziergang die Pflanzenvielfalt des Pflanzengartens entdecken.

Sie ist eine wahre Freude für Pollen- und Nektarliebhaber?

Reservierung erforderlich unter 02-31-30-48-38 oder conseillershorticoles@caen.fr

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité