Le royaume des butineurs ! Jardin des Plantes Caen, 17 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les abeilles ou les papillons visitent-ils toutes les fleurs ? Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ?

Apprenez à mieux les connaitre en les observant sous toutes les coutures.

La séance du 17 juillet a lieu place du Commerce à la Grâce de Dieu.

La séance du 26 juillet a lieu au jardin des Plantes.

Réservation obligatoire au 02-31-30-48-38 ou à conseillershorticoles@caen.fr.

2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-07-17 16:00:00. .

Jardin des Plantes Place Blot

Caen 14000 Calvados Normandie



Do bees and butterflies visit every flower? Who are they? What are they looking for?

Get to know them better by observing them from every angle.

The July 17 session takes place on Place du Commerce in Grâce de Dieu.

The July 26 session takes place in the Jardin des Plantes.

Reservations essential: 02-31-30-48-38 or conseillershorticoles@caen.fr

¿Las abejas y las mariposas visitan todas las flores? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan?

Conócelas mejor observándolas desde todos los ángulos.

La sesión del 17 de julio tendrá lugar en la plaza del Comercio de Grâce de Dieu.

La sesión del 26 de julio tendrá lugar en el Jardin des Plantes.

Es necesario reservar en el 02-31-30-48-38 o en conseillershorticoles@caen.fr

Besuchen Bienen oder Schmetterlinge alle Blumen? Wer sind sie? Was suchen sie?

Lerne sie besser kennen, indem du sie aus allen Blickwinkeln beobachtest.

Die Sitzung vom 17. Juli findet auf dem Place du Commerce in La Grâce de Dieu statt.

Die Sitzung vom 26. Juli findet im Jardin des Plantes statt.

Reservierung erforderlich unter 02-31-30-48-38 oder conseillershorticoles@caen.fr

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité