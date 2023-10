Saison Culturelle > Concert « Hélène Fouquart – Pianorama » Jardin des plantes Avranches, 28 juin 2024, Avranches.

Accueillie en mars 2023 lors du concert Boréales, alors qu’elle accompagnait la violoncelliste Hermine Horiot, cette talentueuse pianiste revient en soliste pour présenter un programme exceptionnel autour des compositeurs Bach, Rameau, Debussy, Ravel, conçu tout spécialement autour de la thématique « Sauvage », emblème de la saison de l’École des Arts.

D’une grande délicatesse, cette musicienne au jeu reconnaissable par sa sensibilité s’est faite remarquer en remportant de nombreux titres internationaux.

Elle oscille entre tradition et modernité et se prêtera au jeu du récital en plein air, dans le cadre verdoyant du jardin des plantes.

Professeure de piano à l’Académie Philippe Jaroussky, soutenue par plusieurs Fondations, l’artiste

privilégie depuis quelques années les expériences artistiques multiples. Elle se distingue par des

choix éclectiques, allant du répertoire baroque au répertoire classique et romantique. Lauréate de

plusieurs concours à l’international, cette jeune passionnée de littérature, de poésie et de théâtre,

mais aussi de musique contemporaine investit régulièrement son talent au piano en faveur de la cause des femmes.

PROGRAMME :

– Bach : Partita no 2 BWV 826

– Rameau : « Prélude », « Les Trois Mains », « Les Sauvages », « L’Entretien des muses », « Les Cyclopes »

– Debussy : Préludes « Les Collines d’Anacapri », « Brouillards », « La Danse de Puck », « Les Fées sont d’exquises danseuses », « Ce qu’a vu le vent d’ouest »

– Ravel : Gaspard de la nuit (Ondine, Gibet, Scarbo).

TOUT PUBLIC

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-06-28 20:30:00

Jardin des plantes Place Carnot

Avranches 50300 Manche Normandie



Welcomed in March 2023 during the Boréales concert, when she accompanied cellist Hermine Horiot, this talented pianist returns as soloist to present an exceptional program based on the composers Bach, Rameau, Debussy and Ravel, specially conceived around the theme « Sauvage », the emblem of the École des Arts season.

A musician of great delicacy, this sensitive performer has made a name for herself by winning numerous international titles.

She oscillates between tradition and modernity, and will be taking part in an open-air recital in the verdant setting of the Jardin des Plantes.

A piano teacher at the Académie Philippe Jaroussky and supported by several Foundations, the artist has

the artist has for some years favored multiple artistic experiences. She stands out for her eclectic

eclectic choices, ranging from the Baroque to the Classical and Romantic repertoires. Winner of several

international competitions, this young artist is passionate about literature, poetry and theater,

but also of contemporary music, regularly invests her talent at the piano in the cause of women.

PROGRAMME :

– Bach: Partita no 2 BWV 826

– Rameau: Prélude, Les Trois Mains, Les Sauvages, L’Entretien des muses, Les Cyclopes

– Debussy: Preludes « Les Collines d’Anacapri », « Brouillards », « La Danse de Puck », « Les Fées sont d’exquises danseuses », « Ce qu’a vu le vent d’ouest »

– Ravel: Gaspard de la nuit (Ondine, Gibet, Scarbo).

FOR ALL

Tickets available from the Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Recibida en marzo de 2023 en el concierto de Boréales, cuando acompañaba a la violonchelista Hermine Horiot, esta talentosa pianista regresa como solista para presentar un programa excepcional basado en los compositores Bach, Rameau, Debussy y Ravel, especialmente concebido en torno al tema « Sauvage », emblema de la temporada de la École des Arts.

Músico de gran delicadeza, esta sensible intérprete se ha hecho un nombre al ganar numerosos títulos internacionales.

Oscilando entre tradición y modernidad, participará en un recital al aire libre en el marco verde del Jardin des Plantes.

Profesora de piano en la Academia Philippe Jaroussky y apoyada por varias fundaciones, la artista

y ha recibido el apoyo de varias fundaciones. Destaca por sus

eclécticas, que van del repertorio barroco al clásico y romántico. Ganadora de varios

ganadora de varios concursos internacionales, esta joven apasionada de la literatura, la poesía y el teatro,

así como de la música contemporánea, dedica regularmente su talento al piano a la causa de la mujer.

PROGRAMA :

– Bach: Partita nº 2 BWV 826

– Rameau: « Prélude », « Les Trois Mains », « Les Sauvages », « L’Entretien des muses », « Les Cyclopes

– Debussy: Preludios « Les Collines d’Anacapri », « Brouillards », « La Danse de Puck », « Les Fées sont d’exquises danseuses », « Ce qu’a vu le vent d’ouest »

– Ravel: Gaspard de la nuit (Ondine, Gibet, Scarbo).

PARA TODOS

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Die talentierte Pianistin, die im März 2023 beim Boreales-Konzert als Begleiterin der Cellistin Hermine Horiot zu Gast war, kehrt als Solistin zurück, um ein außergewöhnliches Programm mit Werken von Bach, Rameau, Debussy und Ravel zu präsentieren, das speziell auf das Thema « Sauvage » (Wildnis) zugeschnitten ist, das die Saison der École des Arts symbolisiert.

Diese Musikerin, deren Spiel von großer Feinfühligkeit geprägt ist, hat sich durch den Gewinn zahlreicher internationaler Titel einen Namen gemacht.

Sie bewegt sich zwischen Tradition und Moderne und wird sich dem Spiel des Open-Air-Recitals im grünen Rahmen des Jardin des Plantes hingeben.

Die Künstlerin ist Klavierlehrerin an der Académie Philippe Jaroussky und wird von mehreren Stiftungen unterstützt

seit einigen Jahren bevorzugt vielfältige künstlerische Erfahrungen. Sie zeichnet sich durch ihre

eklektische Auswahl, die vom barocken bis zum klassischen und romantischen Repertoire reicht. Preisträgerin von

die junge Künstlerin, die sich für Literatur, Poesie und Theater begeistert, hat mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen,

aber auch für zeitgenössische Musik setzt sie ihr Talent am Klavier regelmäßig für die Sache der Frauen ein.

PROGRAMM :

– Bach: Partita Nr. 2 BWV 826

– Rameau: « Prélude », « Les Trois Mains », « Les Sauvages », « L’Entretien des muses », « Les Cyclopes »

– Debussy: Préludes « Les Collines d’Anacapri », « Brouillards », « La Danse de Puck », « Les Fées sont d’exquises danseuses », « Ce qu’a vu le vent d’ouest » (Was der Westwind gesehen hat)

– Ravel: Gaspard de la nuit (Ondine, Gibet, Scarbo).

ALLE PUBLIKANTEN

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

