Fin : 2024-01-21T09:30:00+01:00 – 2024-01-21T11:30:00+01:00 Dans le cadre des animations ​en Avranchin, retrouvez les ornithologues du GONm pour vous préparer au grand comptage. La sortie se prolongera par le circuit de la Boutonnière .

Rendez-vous :​ 9h30

Jardin des plantes Jardin des Plantes Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie

