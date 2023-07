Exposition « Nos arbres dans la ville » Jardin des Plantes Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Cette exposition est l’occasion de mieux connaitre le patrimoine arboré en tentant de répondre à toutes les questions que l’on se pose : Ça sent quoi un chêne ? C’est quoi un port pleureur ? Qui sont les scolytes ? Quel était le premier parc angevin ?

Des installations originales, ludiques et interactives seront disponibles et permettront aux petits et aux grands de venir à la rencontre de la canopée angevine.

Jardin des Plantes Place Pierre-Mendès-France 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

2023-09-16T07:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

2023-09-17T07:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:30:00+02:00

Ville d’Angers