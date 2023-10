Cet évènement est passé ElParo – Horizon Jardin des Perspectives – Hem Hem Catégories d’Évènement: Hem

Nord ElParo – Horizon Jardin des Perspectives – Hem Hem, 13 mai 2019, Hem. ElParo – Horizon 13 mai – 1 décembre 2019 Jardin des Perspectives – Hem Entrée libre Horizon de Elparo Jardin des perspectives, Hem Installation contemporaine, Horizon propose un voyage graphique dans la jungle urbaine. Un lieu de réflexion où il fait bon s’arrêter deux minutes. Jouant des bois naturels et transformés, l’oeuvre interroge sur la place de la nature en ville et sur le devenir des forêts. Jardin des Perspectives – Hem 24 Rue du 6 Juin 1944, 59510 Hem Hem 59510 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hem, Nord Autres Lieu Jardin des Perspectives - Hem Adresse 24 Rue du 6 Juin 1944, 59510 Hem Ville Hem

