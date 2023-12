Pique-Nique Musical Jardin des Personnalités Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Pique-Nique Musical Jardin des Personnalités Honfleur, 23 juin 2024, Honfleur. Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23 L’Office de Tourisme et son collectif d’artistes, vous proposent un pique-nique musical au Jardin des Personnalités sur le thème des marins !

Chacun est invité à participer à ce rendez-vous champêtre dans le jardin situé aux bords de l’estuaire de la Seine.

Au programme, concerts, animations organisées par l’Office de Tourisme, exposition d’artistes, concours de peinture, restauration rapide. Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre au Kiosque du Jardin des Personnalités pour un moment convivial !.

Jardin des Personnalités

Honfleur 14600 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Honfleur-Beuzeville

Jardin des Personnalités Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/