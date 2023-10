Cet évènement est passé Atelier Jardinage et Gouter Convivial Jardin des Passereaux Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Jardinage et Gouter Convivial Jardin des Passereaux Lille, 4 juin 2019, Lille. Atelier Jardinage et Gouter Convivial Mardi 4 juin 2019, 14h00 Jardin des Passereaux Gratuit Entrée libre Accueil des Séniors de l’EPAD au jardin les passereaux avec : approche des fleurs ,

découverte des légumes du jardin

Présentation de l’Alebrijes

goûter convivial. Passez une aprés-midi relaxante au jardin des passereaux. Pour plus de renseignements contactez le jardin des passereaux par e-mail, ou passez poser vos questions un samedi matin dès 10h. Jardin des Passereaux Jardin des Passereaux 208 rue des bois blancs Lille 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jardindespassereaux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-04T14:00:00+02:00 – 2019-06-04T17:00:00+02:00

2019-06-04T14:00:00+02:00 – 2019-06-04T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Jardin des Passereaux Adresse Jardin des Passereaux 208 rue des bois blancs Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Jardin des Passereaux Lille latitude longitude 50.631515;3.026106

Jardin des Passereaux Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/