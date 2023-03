Visite libre et commentée du Jardin des Panrées Jardin des Panrées Cornimont Catégories d’Évènement: Cornimont

Vosges

Visite libre et commentée du Jardin des Panrées Jardin des Panrées, 2 juin 2023, Cornimont. Visite libre et commentée du Jardin des Panrées 2 – 4 juin Jardin des Panrées Adultes : 8€, Pass Lorraine 6€ Enfants de 10 à 16 ans : 6€. Visite guidée sur réservation pour les groupes de 6 à 10 personnes : 10€ par personne. Le jardin peut être visité librement, seul ou en groupe ou avec un guide, pour un groupe de plus de 10 personnes. Durée de la visite : 2h. Jardin des Panrées 1 chemin des Panrées 88310 Cornimont Cornimont 88310 Vosges Grand Est 0687216587 0329231677 http://www.jardin-et-objets.com [{« type »: « phone », « value »: « 0687216587 »}] Un jardin de moyenne montagne insolite et naturel conçu aussi bien pour les adultes que pour les enfants, un joyeux mélange de végétaux (plus de 2200 vivaces) côtoie harmonieusement des outils traditionnels vosgiens et des œuvres d’artistes régionaux. Un labyrinthe végétal accueille les enfants, ceux-ci guident les parents grâce à l’alphabet qui balise le parcours. Un espace semblable à un jardin public, où des bancs placés tout le long du parcours, accueillent le promeneur dans un univers poétique, et permettant ainsi de méditer, de rêver, de respirer un air pur plein de senteurs. L’étonnement est perceptible et l’émotion est palpable dans ce jardin plein de surprises. Passer de l’ombre à lumière, de la chaleur à fraicheur, profiter de la vue sur les merveilleux paysages des Ballons des Vosges depuis notre jardin peu ordinaire. parking à gauche, au-dessus du jardin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 libre de droit

Détails Catégories d’Évènement: Cornimont, Vosges Autres Lieu Jardin des Panrées Adresse 1 chemin des Panrées 88310 Cornimont Ville Cornimont Departement Vosges Lieu Ville Jardin des Panrées Cornimont

