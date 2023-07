Visite d’un jardin remarquable privé Jardin des Oules Saint-Victor-des-Oules, 16 septembre 2023, Saint-Victor-des-Oules.

Visite d’un jardin remarquable privé 16 et 17 septembre Jardin des Oules 3,50 € adultes. Gratuit -15 ans. Entrée libre. Une golfette est à la disposition des personnes à mobilité réduite.

Découvrez un écrin de verdure intimiste et romantique, et ses nombreuses installations végétales.

Venez visiter ce jardin privé de 1,9 hectare du XIXe siècle, et maintenant enrichi d’un labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux, d’un théâtre de verdure et de grottes et bassin restaurés.

Arbres rares et anciens, essences variées aux floraisons échelonnées et sculptures monumentales en terre cuite vous attendent lors des visites libres ou accompagnées proposées.

Trouvez à l’ombre des grands arbres, un salon de thé et une librairie de livres d’occasion sur les jardins.

Accès partiel aux personnes à mobilité réduite.

Jardin des Oules Route du Parc, 30700 Saint-Victor-des-Oules Saint-Victor-des-Oules 30700 Gard Occitanie 06 64 47 55 75 https://lejardindesoules.com

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/HCqWOkgbQtc »}] Crée au XIXe siècle, le jardin des Oules est abandonné pendant plus de 60 ans, avant d’être entièrement restructuré par le paysagiste nîmois Emmanuel de Sauveboeuf et agrémenté d’un théâtre de verdure de 250 places.

Il se compose d’un labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux, avec une collection permanente de sculptures monumentales contemporaines en terre cuite, d’arbres anciens rares, de nombreuses plantations d’essences variées en fleurs tout au long de l’année.

©Francis Ratinet