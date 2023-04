Découvrez un écrin de verdure intimiste et romantique, et ses nombreuses installations végétales Jardin des Oules, 3 juin 2023, Saint-Victor-des-Oules.

Découvrez un écrin de verdure intimiste et romantique, et ses nombreuses installations végétales 3 et 4 juin Jardin des Oules 3,50€ adultes, gratuit -15 ans, golfette pour personnes à mobilité réduite.

Venez visiter ce jardin privé de 1,9 hectare du XIXe siècle, et maintenant enrichi d’un labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux, d’un théâtre de verdure et de grottes et bassin restaurés.

Arbres rares et anciens, essences variées aux floraisons échelonnées et sculptures monumentales en terre cuite vous attendent lors des visites libres ou accompagnées proposées.

Salon de thé à l’ombre des grands arbres, librairie de livres d’occasion sur les jardins, accès partiel aux personnes à mobilité réduite.

Jardin des Oules 2 rue du Château, Saint-Victor-des-Oules, Gard, Occitanie Saint-Victor-des-Oules 30700 Gard Occitanie 06 64 47 55 75 http://www.lejardindesoules.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 47 55 75 »}] Jardin romantique privé de 1,9 ha créé à la fin du XIXe siècle par Léonce Pascal, homme politique local, restructuré soixante ans plus tard par le paysagiste Emmanuel de Sauvebœuf qui l’enrichit labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux, d’un théâtre de verdure conçu par Frédéric Sichet, historien des jardins et architecte-paysagiste et d’une collection de sculptures monumentales en terre cuite. Nombreux arbres rares et anciens, essences variées aux floraisons échelonnées (acacia et robinier, févier d’Amérique, arbre à caramel, arbre aux mouchoirs, bambous, cyprès chauve, désespoir des singes, ginkgo biloba, pistachiers lentisque…). Parcours hydraulique du XIXe siècle restauré à l’identique (rivière serpentine, bains d’oiseaux, bassins, grottes artificielles et cascades). Véhicule électrique (golfette) à disposition des personnes en situation de handicap moteur. Boutique, salon de thé, librairie. Ouvert en juillet et août de 15h à 18h30 et les week-ends de juin à septembre. après Uzès, D 982 direction Bagnols-sur-Cèze, puis D 125 vers Saint-Victor-des Îles, rue du Château. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T11:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

© Le Jardin des Oules