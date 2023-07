Semaine Linogravure avec Elodie Torres Jardin des Noues Moret-Loing-et-Orvanne, 8 août 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Semaine Linogravure avec Elodie Torres 8 – 11 août Jardin des Noues Tarif : 90€ / personne les 4 jours

De 9 à 99 ans – Les débutants sont les bienvenus !

Dans cet atelier vous expérimenterez, le geste, la méthode, ainsi que l’empreinte, le travail de la série et de la couleur.

Il se déroulera en 4 jours pour prendre le temps nécessaire durant les différentes étapes qu’impose la pratique de la linogravure.

Jour 1 : Explication du processus de linogravure et présentation du matériel. Recherche et transfert du motif ou de l’image dont vous souhaiterez faire la linogravure. Pour cela, vous pouvez amenez des images qui vous tiennent à coeur pour vous inspirer ou reprendre une image déjà existante. Si vous souhaitez travailler directement à partir de votre imaginaire, cela est tout à fait bienvenu ! Elodie vous guidera lors du transfert de votre image sur la gomme à graver linogravure.

Jour 2 : Gravure de l’image dans la gomme linogravure.

Jour 3 : Impression des images à partir de la gomme linogravée. Exploration du travail en série, du noir et blanc et de la couleur.

Jour 4 : Accrochage, temps de regard, reprise, agencement mise en place.

Tarif : 90€ / personne les 4 jours incluant tout le matériel, de 10h à 12h.

Pensez à venir avec un pique-nique pour profiter du jardin et passer un moment convivial ensemble !

Jardin des Noues 1 rue du Viaduc, Veneux-les-Sablons Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France 06 61 00 73 50 https://www.lachouetteauloing.com/chouette-atelier [{« type »: « email », « value »: « contact@lachouetteauloing.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661007350 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lachouetteauloing.com/chouette-atelier »}] Le Jardin des Noues est un jardin pédagogique et participatif à Veneux-les-Sablons, un lieu qui résonne fort et qui a du sens avec les valeurs de La Chouette au Loing : partage, transmission, lien et prise de conscience.

Pour venir, profitez d’une belle balade en vélo en partant du centre de Moret, en longeant le canal du Loing et le quai de Seine, direction Saint-Mammès. Traversez la passerelle piétonne, en passant par la réserve naturelle du Lutin et vous arriverez au Jardin en moins de 10 minutes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T10:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00

2023-08-11T10:00:00+02:00 – 2023-08-11T12:00:00+02:00

arts plastiques atelier créatif